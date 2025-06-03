Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisinde Büyük Yangın

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bulunan atık geri dönüşüm tesisinde büyük çaplı yangın meydana geldi. Yangın, kepçe ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Karatepe mevkiinde bulunan tesislerin açık döküm sahasında bulunan geri dönüşüm atıkları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın büyüyerek geniş alana yayıldı. Havaya yükselen kara dumanlar, ilçe merkezindeki birçok mahalleden de görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve belediyeye ait yangın söndürme aracı sevk edildi. İş makinelerinin de müdahalesiyle yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

İtfaiye eri dumandan etkilendi

Yangın söndürme çalışması esnasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma tarafından yangın olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.