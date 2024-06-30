Tekirdağ'da Hazine Arazisine Kenevir Eken Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ'da hazine arazisine kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hazine arazisine kenevir eken şahıs, Jandarma'nın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Saray ilçesine bağlı Beyazköy Mahallesi'nde A.K. isimli şahsın hazine arazisine kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucu, A.K.'nin araziye yaklaşık 100 kadar kenevir bitkisi ektiği, bazı bitkilerin kuruduğu belirlendi. Arazi üzerinde yapılan incelemelerde, 48 adet kenevir bitkisinin ise bakımlı olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.K, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Jandarma yetkilileri, yasa dışı ekim faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.