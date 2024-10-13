Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden huzur uygulaması
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Değirmenaltı Mahallesin'de Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Katıldı. Değirmenaltı Mahallesinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 7/24 vatandaşın huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirilen "Huzur" uygulamaları aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Huzur Uygulaması - Son Dakika
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