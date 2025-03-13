Tekirdağ'da İş Yerinde Yangın

Tekirdağ'da iş yerinde korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren ve plastik kalıp makine imalatı yaptığı öğrenilen bir iş yerinde yangın meydana geldi.

Yangın, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi Kosikop OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı BLR Desing Plastik Kalıp İmalatı adlı iş yerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.