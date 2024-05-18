Tekirdağ'da Jandarma Denetiminde Kusurlu Sürücülere 113 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Denetiminde Kusurlu Sürücülere 113 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Tekirdağ\'da Jandarma Denetiminde Kusurlu Sürücülere 113 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 770 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 30 sürücüye toplamda 113 bin 144 TL cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi.

18.05.2024 13:41
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Tekirdağ'da Jandarma ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde kusurlu sürücülere 113 bin lira cezai işlem uygulanırken 9 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 770 sürücü ve araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde toplam 30 sürücüye 113 bin 144 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde ayrıca 9 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Denetiminde Kusurlu Sürücülere 113 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Denetiminde Kusurlu Sürücülere 113 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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