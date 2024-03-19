Tekirdağ\'da Jandarma Ekipleri Şahsın Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şahsın üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Saray ilçesi Kavacık Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen G.Ö. isimli şahsın üzerinde gerçekleştirdikleri aramada 8 gram esrar ve 5 gram metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu madde ele geçirdiler.
Gözaltına alınan G.Ö. isimli şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Bulundurmak, Kabul Etmek ve Satın Almak' suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinde aday olan Münevver Adan, seçim ofisi olarak kullandığı yerde kimliği belirsiz kişiler tarafından ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Adan, saldırıların tekrarlanmasından endişe ediyor ve can güvenliğinden endişe duyuyor.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıkan bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayarak aşağı düştü. Olay anı cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Fenerbahçe'de geçmişte forma giyen Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, maç sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Korkmaz, ''Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil'' dedi.
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