Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonları

Tekirdağ'ın farklı ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; ruhsatsız silahlar, makaron, tütün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı faaliyetlere yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirildi.

Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde, E.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet av bıçağı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 65 adet dolu av tüfeği kartuşu ve 45 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde B.G.'ye ait bir iş yerine yapılan baskında, 50 adet açık puro, 88 bin adet dolu makaron, 90 kilogram kıyılmış tütün, 25 bin 400 adet boş bandrolsüz makaron, 2 adet elektronik makaron doldurma makinesi ve 2 adet elektronik terazi bulundu.

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde M.A. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde durdurulan K.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 10 gram marihuana bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ