Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonu

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı, trafik ihlalleri tespit edildi.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Aralık'ta 13.00-15.00 saatleri arasında kent genelinde "Kod Duman" uygulaması gerçekleştirdi. 22 tim ve 68 personelle 16 farklı noktada denetimler yapıldı. Denetimlerde bin 968 şahıs ve 818 aracın sorgusu yapılırken 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 9 araca 20 bin 129 TL trafik cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Toplum güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ