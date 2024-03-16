Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonu: Çalıntı Araçta Kaçak Göçmen ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmadan kaçan çalıntı araçtan kaçak göçmen ve uyuşturucu çıktı.

Ergene'de bir aracın çalıntı olduğu ve içerisinde yabancı uyruklu şahıs olduğu ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Lüleburgaz- Çorlu istikametine dönerek kaçmaya devam ettiği sırada yol trafiğe kapatılarak araç durduruldu. Araç içerisinde yaya olarak kaçmaya çalışan 3 Suriye uyruklu A.B.H, A.F, A.D. isimli şahıslar yakalandı. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında, A.B.H. isimli şahsın üzerinde 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 gram metamfetamin, A.D. isimli şahsın üzerinde alümünyum folyoya sarılı vaziyette 1 gram metamfetamin, araç içerisinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde 33 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı olmak üzere toplam 35 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araç şoförü A.B.H. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar idari işlemleri tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edilecek. - TEKİRDAĞ