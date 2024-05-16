Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 75 Kilogram Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 75 Kilogram Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Jandarma Operasyonunda 75 Kilogram Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde yapılan jandarma operasyonlarında, toplamda 75 kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Kapaklı'da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 TL olan malzemeler bulunurken, Saray'da ise dolu makaronlar, makine ve tütün ele geçirildi.

16.05.2024 10:46
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Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 75 kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Vatan Mahallesi'nde H.Ş. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 110 bin adet boş/dolu makaron, 2 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet komprosör, 40 kilogram kıyılmış tütün ve makinelerin bakımında kullanılan bakım kitleri olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 TL olan malzeme ele geçirildi.

Saray Bozoba Mahallesi'nde de M.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 35 bin adet dolu makaron, 2 adet makaron doldurma makinesi, 1 adet komprosör, 1 adet dijital terazi, 35 kilogram kıyılmış tütün ve makinelerin bakımında kullanılan bakım kitleri ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 75 Kilogram Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 75 Kilogram Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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