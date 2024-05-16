Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 75 kilogram tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı Vatan Mahallesi'nde H.Ş. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 110 bin adet boş/dolu makaron, 2 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet komprosör, 40 kilogram kıyılmış tütün ve makinelerin bakımında kullanılan bakım kitleri olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 TL olan malzeme ele geçirildi.
Saray Bozoba Mahallesi'nde de M.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 35 bin adet dolu makaron, 2 adet makaron doldurma makinesi, 1 adet komprosör, 1 adet dijital terazi, 35 kilogram kıyılmış tütün ve makinelerin bakımında kullanılan bakım kitleri ele geçirildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 75 Kilogram Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?