Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonunda 22 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Göçmen Operasyonunda 22 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ\'da Kaçak Göçmen Operasyonunda 22 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, Çorlu, Çerkezköy ve Ergene'de düzensiz göçle mücadele kapsamında 22 yabancı uyruklu göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 5 araç ele geçirildi.

08.08.2024 10:40
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Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonunda 22 kaçak göçmen ve ve 3 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çorlu, Çerkezköy ve Ergene'de düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda 22 yabancı uyruklu şahıs ve 3 organizatör yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 5 araç ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince icra edilen uygulamalarda, yakalanan 2 organizatör ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 organizatör ise gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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