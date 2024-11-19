Tekirdağ'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kaçak Kazı Operasyonu

Tekirdağ\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı, çeşitli malzemeler ele geçirildi.

19.11.2024 16:08
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Saray ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, R.K., Y.Ö. ve N.T. isimli şahıslar 15 metre derinliğindeki bir kuyuda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında; patlayıcı kartuşlar, jeneratör, beton delici ve çeşitli kazı malzemelerinin yanı sıra 60 metre uzunluğunda bir halat ve 5 litre benzin dolu bir bidon ele geçirildi.

Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde ise R.D. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Kazı yapılan alan incelendiğinde, 1 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde bir kuyunun kazıldığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika

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