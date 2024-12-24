Tekirdağ\'da Kaçak Şarap Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirdiği arama faaliyetinde toplamda 400 litre gümrük kaçağı şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi yürütülen çalışmalar çerçevesinde 24 Aralık 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Hayrabolu ilçesinde ikamet eden C.B. ve İ.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda faturasız 400 litre gümrük kaçağı şarap ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ