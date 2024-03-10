Tekirdağ\'da Kaçak Sigara Operasyonunda Ele Geçirilen Malzemeler

Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonunda sigara sarma makineleri, hava kompresörü ve makaronlar ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 1 adet basınçlı hava kurutucusu, 3 bin 250 adet boş makaron, 2 bin 700 adet dolu makaron, 1 kilogram tütün, 4 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Bu kapsamda şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı. Ayrıca 1 şüpheli, 13 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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Kayseri'de geçen yıl trafik kazası süsü verilerek öldürüldüğü sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ün cinayet olduğu ortaya çıktı. 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların planlı bir şekilde Arslantürk'ü kaçırıp öldürdükleri ve olaya trafik kazası süsü verdikleri belirtildi.
Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bu olaylarda en az 21 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi hala kayıp. Bölgede elektrik kesintileri ve çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
N.D. (71), Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne, 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle geldiğinde her zaman park ettiği yerde komşusu Z.G'ye (43) ait 06 GMG 75 plakalı otomobili gördü. Aracının bagajından çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle komşusunun otomobiline 7 el ateş eden N.D. otomobile zarar verdi. Sesi duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir depo ve bir ikamette yapılan aramada bin 876 adet sentetik ecza hap, para ve silah ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklandı.
Nikah tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği temsili nikah programları son dönemde yaygınlaştı. Temsili nikah memurluğu yapanların ücreti 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor. İnternet ortamındaki ilan sitelerinde 'temsili nikah memuru' olarak paylaşım yapıp, nikah merasimi düzenleyecek çiftlerle bağlantı kurmaya çalışan 'temsili nikah memuru' sayısında artış yaşandı.
Galler'de bir üniversite hastanesinin morgunda yaşanan ve yıllar sonra ortaya çıkan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2020 yılında morga gelen bir aileye yanlış bir kişinin cansız bedeninin teslim edildiği ve ailenin bu durumun farkına varamayıp hiç tanımadıkları biri için cenaze töreni düzenledikleri tespit edildi.
Tuzla'da bir güzellik merkezinde çalışan estetisyen Yasemin Er, işyeri sahibi Abdulselam G. tarafından darp edildiğini iddia etti. Topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olan Abdulselam G.'nin Er'i darbettiği ve çene kemiğini kırdığı belirtildi. Vücudunda morluklar oluşan Er, hastanede hem fiziksel hem de psikolojik tedavi altına alındı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç kadının 1 ay önce evlendiği ve eşinin iş yerine giderken kaza olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çatıda tamirat yapan iki işçi, dengelerini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer işçinin ise tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Yunanistan'a deniz yoluyla geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörler tutuklandı.
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