Tekirdağ\'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün ve sigara dolum makineleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım 2024 tarihinde Cemaliye Mahallesi'nde S.A. ve H.B. isimli şahısların ikametinde yaptığı aramada 5 adet sigara dolum makinesi, 83 bin adet boş makaron, 37 bin adet dolu makaron, 76 kilogram kıyılmış tütün ve 9 bin 650 adet şeffaf poşet buldu.

Şahıslarla ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ