Tekirdağ'da Kaza: 2 Yaralı

Kaldırıma çarparak yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak yan yattığı kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamayan 60 AFU 728 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra kaldırıma çarparak yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.