Tekirdağ'da Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kış Lastiği Denetimi

Tekirdağ\'da Kış Lastiği Denetimi

Trafik ekipleri, otobüs terminalinde kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

01.12.2024 15:37
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi ve yolcular ile şoförleri bilgilendirdi.

Tekirdağ'da 1 Aralık 2024 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında şehirlerarası otobüsler, minibüsler ve diğer ticari araçlar üzerinde denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Trafik ekipleri, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirdikleri kontrollerde kış lastiği zorunluluğunu hatırlatarak araçların lastik durumlarını inceledi. Denetimlerde yolculara ve sürücülere el broşürleri dağıtılarak kış lastiklerinin önemine dair bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, 7 derece altındaki sıcaklıklarda ıslak, buzlu ve karlı yollarda kış lastiklerinin, yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağladığını ve güvenlik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu kapsamda, trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği uygulamasına büyük önem verildiği ifade edildi.

1 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulamasında trafik ekipleri, kış lastiği kullanmayan araçlara cezai işlem uygulanacağını belirtti. Ayrıca şehirlerarası otobüslerdeki yolcuların emniyet kemeri takmaları gerektiği konusunda da uyarılar yapıldı.

Kış şartlarına uygun şekilde seyahat edilmesinin önemine dikkat çeken ekipler, terminalde gerçekleştirdikleri bilgilendirme ve denetimlerle vatandaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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