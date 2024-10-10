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Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yalıboyu OSB'de bulunan bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.

Yalıboyu OSB'deki bir kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görüldü. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma başlattı.