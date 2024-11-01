Tekirdağ\'da Kreş Davası 2025\'e Ertelendi

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Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddetle ilgili açılan davada, sanıkların ifadelerinin alınması için duruşma 14 Mart 2025'e ertelendi.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Özel Çerkezköy OSB Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çocuklara yönelik şiddetle ilgili görülen davada, sanık avukatları hazır bulunurken, sanıklar duruşmaya katılmadı. Mahkemede söz alan bir veli, çocukların bu olaydan derin şekilde etkilendiğini belirterek, sanıkların bir an önce ceza almasını istediklerini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanık öğretmenlerin savunmalarının alınması ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 14 Mart 2025 tarihine erteledi.

Olayın Geçmişi:

Dava konusu olay, Ağustos 2022'de bir annenin çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkadan bağlayarak uyutmasını fark etmesiyle gündeme geldi. Anne, bu durumun sebebini sorduğunda çocuğu, kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulmaya zorlandığını anlattı. Çocuğunun açıklamalarından şüphelenen anne, diğer velilerle iletişime geçti ve benzer durumların yaşandığını öğrendi. Aileler, çocuklarının bu kötü muameleye maruz kaldığı endişesiyle Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda öğretmenlerin bazı öğrencilere sert ve aşağılayıcı muamelede bulunduğu, bazı çocukları itip kaktıkları görüldü. Görüntülerde çocuklara yönelik sert davranışların yer aldığı tespit edilince öğretmenlerin görevine son verildi. Soruşturmanın ilerlemesiyle kreş müdürü ve müdür yardımcısı da dahil olmak üzere yöneticilerin görevlerine son verildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmenler S.M. ve B.Y. hakkında "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama" ve "Zincirleme kötü muamele" suçlarından hapis cezası talep edilirken, kreş müdürü E.Y. ile müdür yardımcısı T.K. hakkında "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan ceza isteniyor. Aileler, yargılama sürecinin hızlandırılmasını ve suçluların adalet karşısında hesap vermesini beklediklerini belirtiyor. - TEKİRDAĞ