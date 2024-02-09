Tekirdağ'da operasyonlarda yakalanan 37 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da operasyonlarda yakalanan 37 kişi tutuklandı

Tekirdağ\'da operasyonlarda yakalanan 37 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği 3 günlük operasyonlarda yakalanan 122 kişiden 37'si tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, silah, kaçak alkol gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

09.02.2024 23:55
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Tekirdağ'da çeşitli operasyonlarda yakalanan 37 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polisin 3 günlük operasyonlarında yakalanan 122 kişiden 37'si tutuklandı. Olaylarda uyuşturucu, silah, kaçak alkol gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki suç olaylarını önlemeye devam ediyor. Ekiplerce yapılan 3 günlük çalışmalarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca,4 bin 416 adet extacy-sentetik ecza, 384,8 gr bonzai, 122 gram eroin, 19,4 gr esrar - skunk, 12,1 gram metamfetamin, 12 bin 361 şişe alkollü sahte içki, 57 kilogram kıyılmış tütün, suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 bin 580 TL para ele geçirildi.

Polisin çalışmasında toplamda yakalanan 122 şahıstan 37 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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