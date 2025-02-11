Tekirdağ'da Peynir Arbede

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Tekirdağ'da zabıta ile peynir satıcıları arasında arbede: Peynirleri yola fırlattılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekipleriyle sokak aralarında kamyonetle peynir satan kişiler arasında arbede yaşandı. Gerginlik büyüyünce satıcılar peynirleri yola fırlattı.

İddiaya göre, zabıta ekipleri, sokak arasında kamyonetle nerede üretildiği bilinmeyen ve kilosu 100 liradan satılan peynirleri satan kişilere müdahale etti. Denetim sırasında taraflar arasında gerginlik yaşanırken, kısa sürede arbede çıktı. Zabıta ekipleriyle satıcılar arasında uzun süren sözlü tartışma yaşandı.

Peynirleri kamyonetten yola fırlattılar

Satıcılar, zabıtaya tepki olarak sattıkları peynirleri yola atarken, olay çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Zabıta ekipleri hijyen ve denetim eksikliğine vurgu yaparak peynir satışına izin vermedi.

Zabıta ekipleri tarafından toplanan peynirler, imha edilmek üzere Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak gıda satışına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.