Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi'nde 6 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, S.G.'nin üst aramasında 1 tabanca ve 2 fişek bulundu. Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde ise 7 Mart 2025 günü M.A.'nın aracında yapılan aramada 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.
Her iki olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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