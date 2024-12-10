Tekirdağ\'da Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

3.Sayfa

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve fişekler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık 2024 tarihinde Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesi'nde S.T. isimli şahsın aracında yaptığı aramada bir adet tabanca ve dört adet fişek tespit etti. Ayrıca, 7 Kasım 2024 tarihinde Çorlu Hatip Mahallesi'nde A.Ç. isimli şahsın üst aramasında da bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ