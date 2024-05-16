Tekirdağ'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi. Şarköy ilçesinde yapılan aramada uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sarma kağıdı bulunurken, Hayrabolu ilçesinde ise el yapımı bira ve bira yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Muratlı ilçesinde ise bir şahsın üst aramasında esrar bulundu. Çorlu Seymen Mahallesi'nde ise bir araçta yapılan aramada bonzai ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

16.05.2024 11:22
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde E.T. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 1 adet sarma kağıdı ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Karabürçek Mahallesi'nde S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 90 adet (50 cc lik')el yapımı bira, 2 kilogram malt özü,1 adet kapak takma aparatı, 1 adet bira yapımında kullanılan mayalandırma kabı, 200 adet bira kapağı, 150 adet boş bira şişesi, ele geçirildi.

Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi'nde A.C.T. isimli şahsın üst aramasında, 6 gram esrar ele geçirildi.

Çorlu Seymen Mahallesinde de G.K., O.K. ve U.S isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Sahte İçki ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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