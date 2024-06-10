Tekirdağ'da Sahte Jandarma Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Sahte Jandarma Yakalandı

Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının imajını ve kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen paylaşımlar yapan ve kendini jandarma personeli olarak tanıtarak araçları durduran şüpheli, yakalandı. Sahte jandarmanın bir sürücüye zorluk çıkardığı anlar ise kameralara yansıdı.

10.06.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da "Jandarma Teşkilatının imajını ve kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen" paylaşımlar yaptığı ve kendini jandarma personeli olarak tanıtarak araçları durdurduğu öne sürülen şüpheli yakalandı. Sahte jandarmanın bir sürücüye zorluk çıkardığına ilişkin görüntüler anbean kameralara yansıdı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek sanal devriye faaliyeti esnasında, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Merkez Karakol Komutanlığı ile birlikte, sosyal medya platformunda "Jandarma Teşkilatının imajını ve kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen" paylaşımlar yaptığı ve kendini jandarma personeli olarak tanıtarak araçları durdurduğu iddia edilen V.A. isimli şahsa operasyon düzenlendi.

Sahte jandarma kamerada

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, şüpheli sıfatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan sahte jandarmanın bir aracı durdurarak aracın sürücüsüne zorluk çıkardığı anlar da anbean kameralara yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Sahte Jandarma Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:31:57. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sahte Jandarma Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement