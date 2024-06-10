Tekirdağ'da Sahte Jandarma Yakalandı

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Tekirdağ'da "Jandarma Teşkilatının imajını ve kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen" paylaşımlar yaptığı ve kendini jandarma personeli olarak tanıtarak araçları durdurduğu öne sürülen şüpheli yakalandı. Sahte jandarmanın bir sürücüye zorluk çıkardığına ilişkin görüntüler anbean kameralara yansıdı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek sanal devriye faaliyeti esnasında, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Merkez Karakol Komutanlığı ile birlikte, sosyal medya platformunda "Jandarma Teşkilatının imajını ve kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen" paylaşımlar yaptığı ve kendini jandarma personeli olarak tanıtarak araçları durdurduğu iddia edilen V.A. isimli şahsa operasyon düzenlendi.

Sahte jandarma kamerada

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, şüpheli sıfatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan sahte jandarmanın bir aracı durdurarak aracın sürücüsüne zorluk çıkardığı anlar da anbean kameralara yansıdı. - TEKİRDAĞ