Tekirdağ'da silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da silah ve mermi ele geçirildi

Tekirdağ\'da silah ve mermi ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde M.D. ve E.S. isimli şahısların üzerinden silah, kasatura, bıçak ve mermi ele geçirdi. Ayrıca Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde M.A.A. isimli şahsın üzerinde de bir tabanca ve fişekler bulundu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

21.02.2024 13:36
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince silah, kasatura, bıçak ve mermi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde M.D. isimli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 64 adet kuru sıkı mermi; E.S.'nin üzerinden ise 1 adet kasatura ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde de M.A.A. isimli şahsın üzerinden 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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