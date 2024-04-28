Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 2 tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 2 tutuklama

Tekirdağ\'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olayın faili olduğu iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı. Aydoğdu Mahallesi'nde aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş ve bir kişi yaralanmıştır. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde kullanılan silahlarla birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştır. Zanlılar adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştır. Yaralı şahsın tedavisi ise devam etmektedir.

28.04.2024 16:21
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olayın faili olduğu iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde aralarında husumet olan E.K, R.Ş, H.K ve Y.G. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile E.K. olay yerinde hayatını kaybederken, R.Ş. ise yaralandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri H.K ve Y.G'yi olay yerinde kullandıkları tabanca ve tüfekle yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı şahsın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 2 tutuklama - Son Dakika
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