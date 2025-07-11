Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası şüpheli tutuklandı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında oturdukları sitedeki ortak alan nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Mehmet Ceren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.K. isimli şahıs ise tedavi altına alındı.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ş.A. isimli şahıs, olayın hemen ardından ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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