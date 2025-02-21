Tekirdağ'da maskeli silahlı saldırgan işyerine kurşun yağdırdı: O anlar kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yolda yürüyen maskeli silahlı saldırgan, işyerine tabancayla ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Yolda yürüyen silahlı saldırgan, üzerinden çıkardığı tabancayı esnaf dükkanına doğrulttu. Art arda tetiğe basan silahlı saldırgan işyerine kurşun yağdırdı.
Şüpheli şahıs daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından çevrede inceleme yapıldı.
Asayiş ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Kamerada - Son Dakika
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