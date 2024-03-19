Tekirdağ'da Tefecilik ve Nitelikli Yağma Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tefecilik ve Nitelikli Yağma Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda bir tabanca, bir pompalı tüfek, mermiler ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

19.03.2024 10:06  Güncelleme: 10:11
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Tekirdağ'da polis ekiplerince tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Tefecilik ve Nitelikli Yağma" suçlarının engellenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalarda Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 1 adet tabanca ve şarjör, 1 adet Pompalı tüfek ve 30 adet kartuş, 36 adet tabanca mermisi, 91 adet boş senet, 1 adet demir polis kelepçesi ele geçirildi.

Dosya çerçevesinde yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ\'da Tefecilik ve Nitelikli Yağma Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Tefecilik ve Nitelikli Yağma Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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