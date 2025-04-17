Tekirdağ'da Trafik Denetimleri: 460 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Tekirdağ'da Trafik Denetimleri: 460 Bin TL Ceza

Tekirdağ\'da Trafik Denetimleri: 460 Bin TL Ceza

Tekirdağ'da yapılan trafik denetimlerinde toplam 460 bin 795 TL ceza uygulandı, 22 sürücüye ceza kesildi.

17.04.2025 12:39
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Tekirdağ'da trafik jandarması timlerinin gerçekleştirdiği emniyet kemeri denetiminde toplam 460 bin 795 TL ceza uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından yapılan özel denetim kapsamında, emniyet kemeri başta olmak üzere çeşitli kurallara yönelik kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde 877 araç ve 877 sürücü kontrol edildi. Kurallara uymayan 22 sürücüye toplam 22 bin 846 TL cezai işlem uygulandı.

Yapılan diğer denetimler çerçevesinde ise 1107 araç sürücü denetime tabi tutuldu. Bu kontrollerde kural ihlali yapan 81 sürücüye 437 bin 949 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 6 sürücü ve 10 araç trafikten men edildi.

Toplamda, trafik denetimleri sonucunda 460 bin 795 TL cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Trafik Denetimleri: 460 Bin TL Ceza - Son Dakika

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