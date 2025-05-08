Tekirdağ\'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu hap bulundurduklarını tespit ettikleri E.C. ve S.G. isimli şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda 24 adet neurontın 800 mg isimli uyuşturucu hap ele geçirdi. E.C. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakolu'na götürüldü. - TEKİRDAĞ