Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ\'da uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde toplam 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda bonzai, esrar, kurusıkı tabanca, bıçak, cep telefonları ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

18.07.2024 15:47
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Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde K.T. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 136 gram bonzai, 5 gram bonzai ham maddesi, 50 ml aseton, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 Türk lirası ele geçirildi.

Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde B.T. isimli şahsın ikametlerinde yapılan arama sonucunda, 6 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi'nde H.Ç. isimli şahsın yapılan ev araması sonucunda, 532 gram bonzai, 4 adet cep telefonu, 1 adet 70 cm uzunluğunda bıçak ele geçirildi.

Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde E.V. ve E.Ö. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 62 gram bonzai, 4 adet sigara ucunda amfetamin emdirilmiş peçete, suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 Türk lirası, 1 gram amfetamin emdirilmiş peçete, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet peçeteye sarılı uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Saray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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