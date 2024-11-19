Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve ekipman ele geçirdi.

Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde B.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 gram esrar, kenevir tohumu, hassas terazi, kuru sıkıdan bozma bir tabanca, 19 adet 9 mm çapında fişek, uyuşturucu öğütme aparatları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi'nde C.E. ve Ç.Ç. isimli şahısların evine düzenlenen operasyonda ise 1 kilogram 150 gram bonzai, 400 mililitre aseton ve 7 cep telefonu bulundu.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde S.G. ve B.M. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ