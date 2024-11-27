Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Tekirdağ'da uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirerek 4 şüpheli hakkında işlem yaptı.

27.11.2024 09:48
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele operasyonları düzenledi. Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan ve Hıdırağa Mahallelerinde M.B.G. ve C.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda toplam 314 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 150 mililitre amfetamin, 4 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, bir uyuşturucu öğütme aparatı, 4 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 380 lira ele geçirildi.

Ayrıca Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde A.İ. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 18 gram bonzai, yine Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde M.C.M. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 18 gram eroin bulundu.

Operasyonlarda ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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