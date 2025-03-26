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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

26.03.2025 13:43
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarla uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde 19 Mart 2025 tarihinde H.S.'nin adresine düzenlenen operasyonda 26 gram metamfetamin, 14 adet sentetik hap, 1 gram bonzai, hassas terazi, av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 TL, uyuşturucu içme aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ise 20 Mart 2025 tarihinde C.K.'nin sakladığı yerde yapılan aramada 1 kilogram 160 gram bonzai yakalandı. Aynı gün Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde M.M.A.'nın üst aramasında 5 gram bonzai bulundu.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından adli işlemler başlatıldı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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