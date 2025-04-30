Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde O.I.'nın ikametinde yapılan aramada; 30 gram afyon sakızı, 25 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 45 adet sentetik hap, 1 dijital hassas terazi, 50 adet kilitli poşet, 300 dolar ve 5 bin 525 TL suçtan elde edilen para, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde D.A. ve M.T.'nin üzeri ve araçlarında yapılan aramada 52 adet sentetik hap, 9 gram kubar esrar ve 1 cep telefonu ele geçirilirken, aynı mahallede S.M.'nin aracında yapılan kontrolde ise 112 adet elektronik sigara bulundu.

Ayrıca Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde B.R.'nin ikametinde yapılan aramada 12 gram metamfetamin ve 1 gram Afgan sakızı ele geçirilirken, Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde S.K.'nin yapılan üst aramasında 13 gram bonzai bulundu.

Operasyonlarla ilgili başlatılan adli işlemler sürüyor. - TEKİRDAĞ