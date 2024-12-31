Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

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Tekirdağ'da yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti suçundan aranan iki kişi yakalandı.

Tekirdağ Ergene Velimeşe Mahallesi'nde 28 Aralık 2024 tarihinde jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, N.S. isimli şahsın kimlik kontrolünde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar ilçesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla 30 Aralık 2024 günü Tekirdağ JASAT ekipleri tarafından yürütülen faaliyet sırasında, M.A. isimli şahsın da aynı suçtan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. M.A., Bağcılar Polis Merkezi'ne teslim edilerek gözaltına alındı. Şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilecek. - TEKİRDAĞ