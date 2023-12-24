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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
24.12.2023 - 12:58,
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Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara Hereke ve Hacıevhat Mahallesi'nde H.Ç., S.T. isimli şahıslara ait 3 ayrı adreste icra edilen aramada, 2 gram metanfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet 9 mm. tabanca fişeği, 3 adet cep telefonu, ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Kapaklı Pınarca Mahallesi'nde bir araçta ve M.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrolde, 2 gram bonzai, 1 gram eroin ele geçirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Hayrabolu İlyas Mahallesi'nden T.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet komando bıçağı, 3 adet çakı, 12 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen işlemeli yüzük ele geçirildi.

Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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