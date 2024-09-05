Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde Çorlu, Malkara ve Marmaraereğlisi ilçelerinde önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Çorlu'da S.Y. isimli şahısın üzerinde 8 sentetik hap bulunurken, Malkara'da K.Ç.'nin üst aramasında bir kuru sıkı tabanca ve 8 ses fişeği ele geçirildi. Marmaraereğlisi'nde ise O.O., G.S. ve E.A.'nın üst aramalarında çeşitli uyuşturucular ile birlikte Malkara'da S.D.'nin evinde av tüfeği bulundu.

05.09.2024 15:36
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde Çorlu, Malkara ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İlk olarak, 3 Eylül 2024 tarihinde Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde yapılan aramada, S.Y. isimli şahsın üzerinde 8 adet sentetik hap bulundu. Ertesi gün 4 Eylül 2024'te, Malkara Ahievren Mahallesi'nde K.Ç. isimli şahsın kaba üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca ve 8 adet ses fişeği ele geçirildi.

Aynı gün Marmaraereğlisi Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde O.O., G.S. ve E.A. isimli şahısların üst aramalarında 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet ecstacy ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ayrıca, Malkara ilçesinde S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği ve 9 adet av fişeği ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi - Son Dakika

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