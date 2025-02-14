Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma operasyonlarında uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

14.02.2025 09:55
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli türde uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 ve 13 Şubat 2025 tarihlerinde Çerkezköy, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde C.K. isimli şahsın üst aramasında 6 gram bonzai ele geçirildi. Muratlı Balabanlı Mahallesi'nde V.K. ve H.Ö. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet sentetik hap ve 2 gram crack uyuşturucu madde bulundu.

13 Şubat 2025 günü yine Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde U.Y. ve H.A.'nın üst aramasında 12 gram bonzai ele geçirildi. Aynı gün Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda dört ayrı adreste yapılan aramalarda 105 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet sentetik hap, 2 adet tabanca, 319 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet pala ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili C.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Hayrabolu Aydınevler Mahallesi'nde ise N.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 55 gram bonzai ele geçirilerek şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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