Tekirdağ\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı ve Topağaç mahallelerinde O.Ş.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda, 187 gram metamfetamin, 122 gram kubar esrar, 11 gram toz esrar, 21 gram kokain, 92 gram kenevir tohumu, 22 adet sentetik hap, 1 adet ecstacsy hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 1 tüfek, 1 pala, 10 tüfek fişeği ve 50 tabanca fişeği bulundu. Öte yandan, Malkara Evrenbey Mahallesi'nde K.Ö.'nün üst aramasında 1 tabanca, Kapaklı Fatih Mahallesi'nde S.B.'nin ikametinde 1 av tüfeği ve 30 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ