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Tekirdağ'da yapılan denetimlerde 2 şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da yapılan denetimlerde 2 şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir eğlence mekanında ve bir bankta oturan şüpheli 2 şahsın üzerinde toplamda 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Tekirdağ\'da yapılan denetimlerde 2 şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi
16.12.2023 - 21:43,
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde şüpheli 2 şahsın üzerinde 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkollü mekanlara yönelik yapılan denetlemeler esnasında yapılan üst aramasında M.K. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

84 adet fişek ele geçirildi

Ayrıca İnönü Mahallesi Eski Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan bankta oturan şahıstan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Şüpheli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 84 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Kapaklı, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yapılan denetimlerde 2 şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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