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Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: Bin 780 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: Bin 780 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik olarak bin 780 litre sahte içki ele geçirildi. Şarköy'ün Eriklice Mahallesi'nde yapılan aramada 430 litre şarap bulunurken, Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde ise 1.350 litre el yapımı şarap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Tekirdağ\'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: Bin 780 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
30.12.2023 - 14:22,
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik operasyonda bin 780 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy'ün Eriklice Mahallesi'nde K.B. isimli şahsın evi ve deposunda yapılan aramada 86 adet 5 litrelik bidonlarda satışa hazır halde toplam 430 litre şarap ele geçirildi.

Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde ise M.Ö. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 350 litre el yapımı şarap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: Bin 780 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: Bin 780 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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