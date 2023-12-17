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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, sis ve şiddetli rüzgar da etkili oluyor.

Tekirdağ\'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
17.12.2023 - 15:20,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya Bölgesi için yapılan sağanak ve kar yağışı uyarılarından sonra kar ve sağanak etkisini gösterdi.

Sağanaktan sonra gece Tekirdağ'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Etkili olan kar yağışı ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışın ardından sis ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika


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