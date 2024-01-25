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Tekirdağ Kapaklı'da Şüphelilerin Üzerinde Ruhsatsız Silahlar Bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Şüphelilerin Üzerinde Ruhsatsız Silahlar Bulundu

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri şahısların üzerinde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayda, A.E. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, Y.K. isimli şahsın üzerinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek bulundu. Şüpheli 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ Kapaklı\'da Şüphelilerin Üzerinde Ruhsatsız Silahlar Bulundu
25.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:43
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri şahısların üzerinde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Mustafa Bakkal Meydanı'nda meydana geldi. 25 Ocak Perşembe günü gece saat 00.30'da devriye faaliyetlerini yürüten Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 şahıs üzerinde kaba üst araması gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucunda; A.E. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, Y.K. isimli şahsın üzerinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Kapaklı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Kapaklı'da Şüphelilerin Üzerinde Ruhsatsız Silahlar Bulundu - Son Dakika


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