Tekirdağ'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.20'de İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ç.'nin kullandığı motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ