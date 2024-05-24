Tekirdağ Valiliği, GDO'lu mısır ithalatı iddialarına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ Valiliği, GDO'lu mısır ithalatı iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Tekirdağ Valiliği, GDO\'lu mısır ithalatı iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Yurt dışından Tekirdağ'a GDO'lu mısırın getirildiği ve Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının değiştirilip usulsüz ithalat yapıldığına dair çıkan haberlere ilişkin valilikten açıklama yapıldı. Valilik, konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve tahkikat sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

24.05.2024 00:35
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Yurt dışından Tekirdağ'a GDO'lu mısırın getirildiği ve Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının değiştirilip usulsüz ithalat yapıldığına dair çıkan haberlere ilişkin valilikten açıklama yapıldı.

Yurt dışından Tekirdağ'a GDO'lu mısırın getirildiği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının değiştirilip usulsüz ithalat yapıldığına dair çıkan haberlere ilişkin valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimiz ile ilgili çıkan 'usulsüz ithalat işlemleri' iddiası haberleri ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde yaşandığı iddia edilen söz konusu olay ile ilgili kurumlarımızca yapılan tespitlerin Valiliğimize ulaşmasının akabinde, ivedi olarak idari soruşturma yapılmak üzere Bakanlık Müfettişi talep edilmiş ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık Müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Valiliği, GDO'lu mısır ithalatı iddialarına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

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