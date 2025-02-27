Teleferik Arızası Kuyruk Oluşturdu - Son Dakika
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Teleferik Arızası Kuyruk Oluşturdu

Bursa'da teleferik arızası nedeniyle Uludağ'a gitmek isteyen vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekledi.

27.02.2025 19:14
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(BURSA - ÖZEL)Teleferik arıza yapınca metrelerce kuyruk oluştu... Saatlerdir bekliyorlar

Teleferikte meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşlar saatlerdir kuyrukta bekliyor

BURSA - Bursa'da Uludağ'a çıkmak için teleferik tercih eden yerli ve yabancı turistler, teleferiğin arıza yapması nedeniyle saatlerdir kuyruk bekledi. Bakım giderilmesi için ayakta bekleyen vatandaşların bir kısmı yaşanan duruma tepki gösterdi.

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, havanın güzel olması nedeniyle alternatif ulaşım aracı olan teleferiği tercih etti. Fakat son zamanlarda yaşanan arıza nedeniyle bakıma alınan teleferikte ulaşım durunca Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerdir bekleyen vatandaşlar yaşanan duruma isyan ederken, bazı vatandaşlar ise, "Güvenlik önemli, bu nedenle bakım yapılması güzel. Uzun süredir bekliyoruz ama bu güzel havada manzaranın tadını çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Son yılların en gözde kış mevsimini yaşayan Uludağ'da kar kalınlığı ise 116 santimetre olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

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