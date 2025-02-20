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TEM'de tanker devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyolu İstanbul Çatalca Gişeleri mevkiinde virajı alamayan atık madde yüklü tanker devrildi. Tanker sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken bölge uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul Çatalca Gişeleri mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre gişeler çıkış TEM'e bağlanırken virajı alamayan 34 KZT 395 plakalı tanker sürücüsü aracı bariyere çarparak devirdi. Aracın yan yattığını gören çevredeki diğer sürücüler yardıma koşup sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Araçtan dökülen mazotlar nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yol bakım ekiplerinin kumlama çalışması sonrası trafik kademeli olarak yeniden açıldı.

Kaza yerinde trafiğin açılmasını bekleyen TIR sürücüsü Aziz Şeker, "Tam olarak görmedim. Tanker yüklü araç devrilmiş. Yaralıymış hastaneye götürdüler. Ne durumda bilmiyoruz" dedi.